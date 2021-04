Televisió Espanyola amaga el nom, l'himne i la bandera de Kosovo

Tal com s'havia anunciat, la retransmissió que va fer ahir Televisió Espanyola del partit de classificació per al mundial de Qatar entre Espanya i Kosovo (3-1 al final) va venir marcada per la manca de referències de l'ens públic a un país que no reconeix.

Així, els comentaristes, liderats per Juan Carlos Rivero, s'hi referien tota l'estona com «equip de futbol de la Federació de Futbol de Kosovo» o «selecció de futbol de Kosovo». En les sobreimpressions, en cap moment no s'hi va incloure la bandera kosovar, sinó l'escut de la federació i en el marcador que sol aparèixer a la part superior, les tres primeres lletres apareixien en minúscules, i no en majúscules com l'ESP d'Espanya. A més, en la interpretació dels himnes, no hi va haver cap tipus de presentació al camp, ni del kosovar, que va sonar primer, ni de l'espanyol.

Curiosament, Rivero sí que va mencionar Gibraltar en la llista de seleccions que encara no s'han enfrontat a Espanya. De fet, no poden jugar una contra l'altre perquè Espanya ha vetat l'equip del penyal davant de la UEFA. Estranyament, no va fer el mateix amb Kosovo que, en el sorteig va sortir aparellat amb Sèrbia, que evidentment també li nega l'autonomia, i va sortir rebotat cap al grup espanyol.