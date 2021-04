Els últims guanyadors s'apleguen a la VolCAT

La setzena edició de la VolCat, la cursa de bicicleta de muntanya més important del calendari català, recupera a partir d'avui les dates de Setmana Santa que va perdre per culpa de la pandèmia en l'edició del 2020. Enguany, el recorregut de la prestigiosa prova té un total de 194 quilòmetres i 4.900 metres de desnivell acumulat que els ciclistes hauran de superar en quatre jornades, des d'avui fins diumenge. A més, la graella de sortida és de primer ordre, doncs hi compareixen els tres últims guanyadors de la cursa, entre els quals hi ha Thiago Ferreira, vigent campió d'Europa i subcampió del món. El portuguès arriba a Igualada amb l'objectiu d'assolir la seva cinquena corona a la capital de l'Anoia, amb el suport dels seus companys d'equip Wout Alleman, Roberto Ferreira i Vinzent Dorn. El principals oponents de Thiago Ferreira seran els ciclistes del conjunt igualadí Buff Scott,liderats per Francesc Guerra i Hans Becking, els altres dos ciclistes que ja s'han imposat almenys en una altra ocasió a la reputada VolCat.