Guanyar comença a ser necessari

«La derrota és derrota i no crec en les derrotes dolces perquè et porten a la condescendència. Hem perdut els dos últims partits i dissabte hem de guanyar per recuperar aquest balanç de menys 2 i trencar la ratxa». No són paraules de qui escriu aquesta prèvia, sinó de Pedro Martínez abans de la visita del seu equip a Miribilla. I és que la realitat diu que el Baxi Manresa va dominar durant 35 dels 45 minuts a Andorra i que va tenir un tir obert per guanyar fa una setmana el Reial Madrid, però també que la dinàmica, quant a resultats, no és positiva.

Els bagencs, dels quals cal dir a favor seu que han tingut enfrontaments molt complicats en les setmanes posteriors a la Copa, amb visites a València i Tenerife i duels a casa contra el Burgos i el Madrid, només han vençut en dos dels vuit últims enfrontaments. Ara li venen dos desplaçaments a pistes que, com totes, són complicades però accessibles, com Bilbao i Santiago, i després arriba el Saragossa al Congost abans de visitar el Barça. D'aquest tram pot sortir-ne la resolució de si l'equip del Congost lluitarà per la vuitena plaça i, per tant, per ser als play-off o s'haurà de conformar a fer-ho per l'onzena, que podria atorgar plaça europea.

Més contratemps físics

Com no podia ser d'una altra manera, el Baxi afrontarà el partit després d'un altre problema pel que fa a les lesions. Com va informar a la prèvia Pedro Martínez, Makai Mason es va fer un esquinç fort durant la setmana, i la seva presència en el partit era dubtosa, malgrat que no cal patir perquè hi hagi res trencat. L'escorta de mare alemanya combinava últimament les posicions de base i la seva pròpia, i la seva absència podria ser important. L'única baixa confirmada era la de Jonathan Tabu mentre que Jou seguirà actuant amb molèsties fins a final de temporada.

Un dels que poden gaudir de més minuts per aquestes absències en la direcció de joc és un Dani Garcia que va disputar grans minuts contra el Madrid. El tècnic deia que «no li regalarem més del que mereixi, que és bastant. L'altre dia ens va ajudar molt i és una bona notícia per al club, ja que ens agrada desenvolupar jugadors. De tota manera, no pensem que sempre farà el mateix perquè això seria posar-li massa pressió. Li demanem que estigui preparat per donar-nos el seu màxim, i entenc que ara tindrà més confiança i els companys també en tindran més en ell».

Cap confiança

Sobre el rival d'avui, que arriba després d'una important victòria a Múrcia i que ocupa la segona posició de descens, tot i que empatat amb el Fuenlabrada i el Betis, afirma que «li tinc molt respecte. Tenen els mateixos entrenadors que l'any passat feien tan bé les coses i dels quals tothom en parlava. M'agrada com juguen, i si haguessin tingut aquesta plantilla des de l'inici de la temporada, segurament haurien guanyat més partits. Tenen molts centres d'atenció i sabem que serà un partit molt complicat».

En aquest sentit, va apuntar que «veig el Bilbao tranquil i no em sembla que es trobi en estat de pànic. Si fos dels seus rivals de la zona baixa no estaria gaire tranquil amb ells perquè crec que al final se salvaran».

Els bascos jugaran avui amb una camiseta especial blanc-i-vermella per donar suport a l'Athletic, que a les 21.30 hores afronta la final de Copa de futbol. Serà interessant veure com va vestit el Baxi per evitar coincidències.