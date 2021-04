El Baxi va dur la iniciativa durant gairebé tot el partit

El Baxi Manresa va sumar el tretzè triomf, tercer a fora de casa anotant més de cent punts sense pròrroga, després d'una exhibició ofensiva a Bilbao. Els bascos només van estar 1 minut i 23 segons com a capdavanters.

Sima ´superstar'

El partit va començar amb encert dels dos equips en el tir de tres (6-3). Sima va entrar a l'equip titular per tapar Balvin i el gironí va ser protagonista en els primers minuts, ja que poc després va tornar a esmaixar i després va cometre la primera falta perquè Zyskowski situés el 10-9.

El duel era fluid en atac, i al segon triple de Ferrari responia Hakanson per al 12-12, però en els minuts següents el Baxi clavaria un parcial de 0-8, amb un Sima desfermat, amb 8 punts anotats i 12-20 al temptejador.

Les defenses no existien. Tot i que Rousselle i Miniotas trobaven cèrcol, també ho feien Hinrichs i Janning amb triples (16-26). De tota manera, el Bilbao es va refugiar en els tirs de Brown i dos de Jenkins, que van comprimir el resultat, tot i els punts d'Eatherton i Janning (27-31).

Forat obert al final

La falta de rigor defensiu va seguir a l'inici del segon quart, en què el Baxi va adquirir cinc punts de diferència (29-34) que es van reduir a tres (35-38) després d'un intercanvi d'encerts entre Báez i Miniotas. Mason, tocat, ja havia entrat a la pista i a dins era Eatherton qui s'encarregava ara de Balvin, que li treia una falta per posar el 36-40, reduït per un robatori de Hakanson a Dani Garcia. Aquest, però, responia tot seguit amb una bomba (38-42). Semblava que el Baxi podria tornar a obrir forat després d'una recuperació de Mason completada per Hinrichs, però un triple de Zyskowski i dos tirs lliures de Balvin posava el 43-44.

En aquest moment va aparèixer Eatherton, amb dos bàsquets i un robatori (43-48). Els minuts següents van ser bons per als manresans, amb un pivot nord-americà molt encertat i un Rafa Martínez que va treure un 2+1 que hauria hagut de ser antiesportiva (46-56). Després, Zyskowski va errar dos tirs i, en l'última acció, de pissarra, Hinrichs va tancar el quart amb una brutal esmaixada (46-58) entrant pel centre de la zona.

Doble escapada

L'inici de l'últim quart va començar amb bon ritme manresà, que va obtenir un nou màxim avantatge de 17 punts (50-67) amb triple de Hinrichs i quatre punts més de Sima inclosos. En aquest punt, l'únic problema el creava l'escorta belga Serron, amb 8 punts (57-71).

El Baxi recuperava els disset punts amb un altre triple d'Eatherton (57-74), que després esmaixava, tot i un triple de Jenkins (60-76). A més, Dani Garcia repetia la mateixa acció i l'ex del Braunschweig encertava des de la posició frontal (60-79), màxim avantatge. Però el partit encara no estava liquidat. Dues errades seguides i l'encert de Hakanson i del mateix Brown retallava fins al 71-81. Per sort, un bàsquet del retornat Sima i una tècnica al tècnic Mumbrú permetien agafar aire (71-84) reblats per dos tirs lliures de Báez (71-86).

Resolent ensurts

L'últim quart no va començar gens bé, amb vuit punts seguits dels bascos, triple inclòs de Zyskowski,que obrien el partit (79-86). A més, Brown completava el 10-0 de parcial per al 81-86. Quan pitjor estaven les coses, una recuperació de Mason va propiciar un triple de Ferrari (81-89). Però la defensa no estava activa. Rousselle trobava dos tirs lliures massa fàcils (83-89, a 6.43). Novament la qualitat, ara de Mason, donava aire amb un altre tir de tres (83-92). El bon moment basc havia passat. Ferrari tornava a ficar una safata i el retorn d'Eartherton es va saldar amb un alley-hoop (83-96).

De tota manera, el Bilbao no es rendia. Entre Hakanson i un 2+1 de Balvin escurçaven fins al 88-96 i el txec treia la quarta falta a Eatherton, amb més de quatre minuts per jugar. Però tornava a aparèixer Sima amb un tir lliure, primer, i un 2+1 després per al 88-100, a 3.34. Balvin reduïa i encara faltava molt temps per acabar, sobretot després d'una raríssima falta en atac a Rafa. Però el Bilbao errava i un tir de mitja distància de Sima, el que faltava, deixava el duel gairebé finiquitat, i encara més amb un bàsquet tot seguit de Mason (90-104). Jenkins s'acostava amb un 2+1 (93-104) i Rousselle amb un triple llunyà (96-104, a 1.02). S'entrava en el carrusel de faltes, però va durar menys de l'esperat, amb un 2+1 de Mason (96-108) ja definitiu.