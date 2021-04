Glòria Reial 34 anys després

Des de la temporada 1986-1987 que la Reial Societat no aixecava un títol -si no comptem quan va acabar campió de Segona (2009-10)-. Des de llavors ha passat molt temps. Ahir la sequera va acabar, i ho va fer de la millor manera. Superant l'etern rival, l'Athletic, en una final que s'havia d'haver disputat el 2020 però per culpa de la pandèmia es va haver d'ajornar un any. El gol d'Oyarzabal de penal, qui sinó, a la segona meitat, després d'una llarga revisió al VAR per si era o no expulsió d'Íñigo Martínez per una dura entrada a Portu (al final va ser groga), torna a fer saltar d'alegria l'equip de Sant Sebastià.

L'espera per l'aficionat va valer la pena. Es va veure un partit intens i bregat des de l'inici en el qual cada jugada saltaven espurnes entre els jugadors dels dos equips. En joc hi havia moltíssim: ser campió de la Copa. Un torneig que agrada molt a l'Athletic, que en dues setmanes jugarà contra el Barça la final corresponent a aquest 2021. L'última Copa de la Reial va ser l'any 1987. Una llarga sequera que ahir va acabar gràcies a la diana del capità i del millor jugador dels de Sant Sebastià: Oyarzábal. De penal, va posar el 0-1 després d'una llarga revisió d'Estrada Fernández per deliberar si l'entrada d'Íñigo Martínez sobre Portu era vermella o no. Al final groga, i gol de la Reial per treure el pols a la vitrina de trofeus i incloure-hi la Copa. Hi va haver vuit minuts d'afegit i l'Athletic va buscar l'èpica que l'ha acompanyat d'altres cops, sobretot des que l'entrena Marcelino, però aquesta vegada els va sortir creu. La Reial ja tenia la seva tercera Copa. 34 anys després.