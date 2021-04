L'Igualada Femení s'imposa a l'Alcorcón i opta a la salvació

Transcendent triomf de l'Igualada Femení HCP a Les Comes contra el CP Alcorcón (5 a 3), en partit endarrerit corresponent a la 4a jornada de la segona fase. La victòria permet a l'equip dirigit per Albert Bou situar-se en tercera posició a la classificació del grup on es dirimeix la lluita per la permanència, la primera que atorga la continuïtat a la màxima categoria.

Les igualadines van protagonitzar una gran remuntada després que les madrilenyes adquirissin un perillós avantatge (0 a 2) que Raquel Bernadas va minimitzar abans de cloure el primer acte. Pati Miret va marcar un gol decisiu als 23 segons de la represa i Carla Claramunt, amb dos gols, i Mar Franci van segellar el triomf.