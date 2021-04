«Tret de l'últim quart, hem jugat al ritme que ens interessa i ens fa estar a gust»

L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, va dir del partit que,«tret de l'últim quart, hem estat en el ritme que ens interessa i que ens fa estar més a gust. Ens ha faltat defensar millor la seva línia de tres, però és molt difícil perquè tiren ràpid i es passen bé la pilota. Hem fet un partit solvent». Sobre el fet que l'equip hagi batut el seu rècord d'assistències a la lliga amb 27, segons dades de Gerard Castañé, «és una bona dada, tot i que també has de culminar bé les jugades. Ha estat un bon dia per part de tot l'equip».

Per la seva banda, el tècnic català de l'equip local, Àlex Mumbrú, va afirmar que «en el primer quart anotàvem però l'intercanvi no era bo per a nosaltres. Després hem estat malament en defensa i quan els hem pressionat, a la segona meitat, ens han castigat anotant cada cop cistella. Gràcies al seu encert i al fet que juguen bé al bàsquet ens han dominat, com ho demostren les seves 27 assistències. No hem pogut aturar la velocitat en la passada i anàvem sempre darrere de la pilota».