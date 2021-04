Trimble signa la vuitena victòria del Fuenlabrada

La superioritat del Lenovo Tenerife no va donar cap opció a un Coosur Reial Betis que va encaixar la vintena derrota de la temporada (82 a 93). Els jugadors de Joan Plaza només van competir amb el seu oponent durant el primer quart (17 a 22). En el segon acte, els sevillans van encaixar un parcial de 13 a 29 que va deixar el duel quasi sentenciat al descans (30 a 51). Giorgi Shermadini va tornar a ser un colós sota cistella i va anotar 15 punts, ben secundat per Emir Sulejmanovic (14) i per l'escorta Sasu Salin (20). El resultat que registrava l'electrònic al final del tercer acte (53 a 83) va convertir en un tràmit l'últim quart (32 a 19).

A Las Palmas, l'Herbalife Gran Canària va afermar les seves opcions de lluitar per accedir al play-off pel títol en vèncer el Casademont Saragossa (84 a 76). No endebades, els jugadors de Porfirio Fisac sumen 12 victòries per quinze derrotes, dues més que el seu immediat perseguidor, el conjunt aragonès (10 a 17). L'equilibri va ser la tendència que va predominar durant tot el duel i al descans el marcador registrava una diferència mínima (41 a 40). Les bones prestacions d'Andrew Albicy (12 punts), Stan Okoye (13) i John Shurna (11) van fer inútil el notable partit de Dylan Ennis (18), Elias Harris (14) i Nicolás Brussino (15).

Finalment, a Fuenlabrada, l'equip de Josep Maria Raventós va aconseguir una victòria cabdal per assolir la permanència en superar el Monbus Obradoiro en els darrers segons gràcies a una cistella amb tir lliure addicional del base Melo Trimble (84 a 82). Els jugadors de Moncho Fernández han cedit en nou dels últims deu partits jugats. El màxim anotador de la competició, a més de la cistella decisiva, va convertir 31 punts i va superar l'anotació de l'escorta visitant Kassius Robertson, autor de 28 punts (7 de 9 triples). La defensa dels gallecs va propiciar que dominessin el primer quart (20 a 31), però els madrilenys van millorar en el segon acte i van retirar-se als vestidors amb empat a 42. En el darrer quart, els locals van assolir un avantatge de 13 punts (74 a 61), que els visitants van contrarestar amb un parcial de 2 a 13. Ja amb 83 a 82, el base de l'Obradoiro Kartal Ozmizrak va errar el triple que hauria pogut donar el novè triomf al seu equip.