El Baxi passa la prova del nou

La gran quantitat d'homes que sumen és essencial per entendre el gran any del Baxi a. arrizabalaga/acb photo

El Baxi Manresa va batre dissabte, en el partit a la pista del Retabet Bilbao (96-108), el seu rècord de valoració en un partit a la Lliga Endesa. Van ser 135 crèdits que van demostrar la gran productivitat d'un equip que aquesta temporada ja ha vençut quatre vegades fora de casa, en partits sense pròrroga, passant dels cent punts anotats. En aquesta ocasió, van destacar les aportacions principals de Seth Hinrichs (24) i Yankuba Sima (21), dos dels secundaris de l'equip, dels que no solen ser dels més destacats dels partits. Per tant, el triomf contra el Bilbao, com tants d'altres durant l'any, és un triomf d'equip.

El Baxi no és dels equips amb més valoració conjunta de la competició. Ocupa la desena posició en aquest apartat. Però sí que lideraria una classificació, la de profunditat de banqueta fent una particular prova del nou, és a dir, mirant quant aporta el novè millor basquetbolista de cadascuna de les dinou formacions de la competició. En la majoria dels casos, l'aportació d'aquest novè home baixa molt respecte dels primers. En el cas del Baxi, però, aquest jugador, que és Vaulet, té una mitjana de 8,1, la més alta si la comparem amb tots els altres.

Davant dels grans

D'aquesta manera, ara mateix només hi ha dos jugadors del Baxi que superen els dobles dígits (10 o més) quant a valoració. Es tracta de Scott Eatherton, amb 14,8, i l'acabat d'arribar Frankie Ferrari, amb 11,3. En el cas del pivot, és l'únic membre de la plantilla que surt entre els cinquanta més ben valorats de la competició, la qual cosa demostra que el Baxi no és un conjunt format per individualitats estel·lars que tinguin com a objectiu fer grans xifres.

De fet, només hi ha tres equips més que tan sols tinguin dos jugadors amb 10 crèdits o més de valoració. La majoria en tenen tres o quatre, i n'hi ha que fins i tot cinc o sis. Aquesta dada està molt bé, perquè demostra que disposen d'elements que poden ser determinants en qualsevol moment, però al mateix temps s'instaura un forat respecte del setè o el vuitè jugador de la plantilla, que en algun moment poden ser importants per aportar o, fins i tot, per allunyar l'atenció dels contraris respecte dels més coneguts.

Això, en canvi, en el Baxi no passa. Perquè després de les aportacions d'Eatherton i Ferrari hi ha una sèrie de set jugadors diferenciats per només 1,3 punts en la valoració. Es tracta de Guillem Jou (9,4), Seth Hinrichs (9,2), Dani Pérez (9,1), Matt Janning (8,6), Martynas Sajus i Eulis Báez (8,5) i el novè classificat, l'argentí Juampi Vaulet, que marca el límit de la prova del nou, amb 8,1. La dada de l'ala de Córdoba supera la dels grans de la lliga, com ara els 8 del novè del Reial Madrid, Sergi Llull, ara lesionat, o els 7,9 de Kyle Kuric en el Barça, un equip que rota molt la plantilla.

Si ho comparem amb els rivals del Baxi en la zona mitjana alta de la classificació, en la lluita per als play-off, per exemple, la valoració de Vaulet és 1,4 punts més alta que la del novè del MoraBanc Andorra, Nacho Llovet, o una dècima més que la de l'Unicaja, el base israelià Gai Mekel.

N'hi ha molts de valuosos

Aquesta productivitat des de moltes mans provoca, per exemple, que fins a nou jugadors del Baxi hagin estat els millors del seu equip en almenys una de les 28 jornades disputades per l'equip a la lliga. Eatherton és el líder d'aquesta variable, amb 9 vegades com a més valorat de l'equip. El segueixen, amb 4, Dani Pérez i Juampi Vaulet. Amb 3 trobem Guillem Jou, Eulis Báez i Martynas Sajus. Seth Hinrichs ho ha estat dues vegades i ho han aconseguit ser un cop tant Jonathan Tabu com Matt Janning. Hi ha jornades en què n'hi ha hagut més d'un.

En aquestes classificacions sorprèn no veure-hi un jugador com Makai Mason. El nord-americà paga cara la seva irregularitat i també els problemes de lesions que ha tingut. De tota manera, en moments puntuals, el Baxi n'ha tret rendiment elevat. I és que Pedro Martínez té tota la plantilla connectada.

Així trobem actuacions com la de Dani Garcia davant del Madrid de la setmana passada i, encara més, la de Yankuba Sima de dissabte a Bilbao, amb 21 de valoració, quan en sol tenir 4,6 de mitjana.

Quan es parla de joc coral, també vol dir això.