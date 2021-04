Becking i Wloszczowska fan bons els pronòstics i s'enduen la VolCat

L'última jornada de la VolCat, durant la matinal de Pasqua, no va presentar gaires canvis a les diferents classificacions generals. El neerlandès Hans Becking, en la categoria masculina, i la polonesa Maja Wloszczowska, en la femenina, van mantenir les diferències que havien establert després de l'etapa de dissabte i van assolir la victòria. En la prova masculina, l'animador dels últims dies, el txec Martin Stosek, va intentar una última escapada que despengés el seu rival, però aquest va aguantar bé i va treure partit de l'actuació del primer dia per proclamar-se campió de la VolCat.

Triomf belga

En la jornada d'ahir, que seguia el recorregut de la inicial, va ser un altre dels protagonistes de la prova el belga Wout Alleman, del DMT, qui va atacar des de l'inici i va imposar un ritme espectacular en el decurs dels primers quilòmetres de la jornada. Aquest atac va provocar que el grup de favorits s'estirés i que Becking hagués de controlar més d'una roda.

En l'itinerari d'ahir també hi va haver espai per al drama, ja que Alleman va caure quan disposava d'un bon avantatge i va ser atrapat pel grup del líder. Tot i això, no es va rendir i va tornar a atacar per tal de trobar un petit marge que va acabar sent definitiu. Darrere seu, Becking entrava celebrant el triomf en la general. Van completar el podi l'esmentat Stosek i el portuguès José Dias, company del campió. El santfruitosenc Guillem Muñoz, del conjunt TBellès by Kalas, va quedar 37è en l'etapa d'ahir i finaliza la competició en la 23a posició, el millor del seu conjunt, just davant del seu company Pablo Guerrero.

En dones, no hi va haver color, i la polonesa Maja Wloszczowska va mostrar-se de nou la més forta de la cursa. Va derrotar la lituana Katazina Sosna, que ha estat l'única que li ha mig aguantat el ritme. Tercera de la general va finalitzar la catalana Txell Figueras, en una prova en què va participar la manresana Neus Parcerisas, que finalment va ser dotzena.

Pel que fa a altres categories, en la de màsters 40, el navarclí Melcior Faja ha pogut pujar al podi, ja que va finalitzar les quatre jornades en tercera posició. Ahir es va acomiadar, a més, amb una sensacional victòria d'etapa. En la prova per equips d'aquesta setzena edició, el manresà TBellès va acabar en el segon lloc.