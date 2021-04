La derrota del MoraBanc afavoreix les aspiracions del conjunt bagenc

El MoraBanc Andorra, rival directe del Baxi Manresa per aconseguir la vuitena posició de la Lliga Endesa, que condueix als play-off, va caure derrotat ahir pel TD Systems Baskonia (68-82) en un resultat que afavoreix els manresans, que tenen un triomf més que el conjunt d'Ibon Navarro, tot i que a aquest li falta un partit per recuperar. Ahir, va ser el tercer quart el que va dictar sentència, amb un parcial de 18-27 que va disparar la diferència fins als onze punts ja irremuntables. Giedraitis, amb 15 punts, va ser el màxim anotador dels bascos i Senglin, amb 18, del dels locals.

La jornada també va presentar dues victòries més dels líders, que podrien acostar posicions diumenge amb la visita del primer, el Reial Madrid, al Palau Blaugrana. Els blancs, com era d'esperar, no van tenir cap dificultat per desfer-se del cuer, l'Acunsa GBC, per 97-71, en un duel en què Pablo Laso va poder donar descans a homes importants com Tavares i Deck. Per la seva banda, el Barça ho tenia més complicat a Burgos però es va imposar per un clar 77-93, novament impulsat per un Kyle Kuric autor de 24 punts. Renfroe en va fer tretze per als locals.

La victòria de mèrit del dia va ser per al Joventut, que va sorprendre un València que d'aquí a uns dies se la juga a Europa per 89-102. Fins a set jugadors de la Penya van anotar 10 punts o més, entre ells Pau Ribas, que en va aconseguir 17. Van Rossom i Labeyrie en van assolir 13 per als valencians. Finalment, en un duel calent per la permanència, l'UCAM Múrcia va fer una bona passa endavant en superar l'Estudiantes per 75-85, amb 19 punts de Jordan Davis.