L'Atlètic cau a Sevilla i el Barça ja depèn de si mateix per ser campió

Fa cinc mesos hauria estat gairebé una heretgia profetitzar que el Barça dependria de si mateix per guanyar la Lliga, immers com estava a final del 2020 en una espiral destructiva de resultats. Però ahir l'Atlètic va perdre al camp del Sevilla per 1-0 (Acuña, min 71) i dona als de Koeman la possibilitat d'apropar-s'hi a tan sols 1 punt si resol favorablement el partit d'avui (21 h) al Camp Nou contra el Valladolid. I tot plegat amb l'horitzó del clàssic de dissabte vinent.

El Sevilla va fallar un penal al minut 4, quan Oblak va aturar el xut d'Ocampos. L'equip de Lopetegui i el de Simeone van alternar moments de domini, i no va ser fins al segon temps que una centrada de Navàs la va rematar creuada amb el cap Acuña. Gairebé al final, Correa va tenir una gran ocasió per empatar, però Bonu va refusar el seu xut.

En la roda de premsa prèvia al duel d'aquesta nit, Koeman va confirmar que no reservarà Messi ni De Jong, que es perdrien el clàssic si veuen una targeta groga. «No és el moment per descansar, ni per targetes ni per frescor. Ens falten deu jornades, el risc existeix», va indicar el tècnic.

El Valladolid suma diverses baixes a causa de la covid i les lesions, però Koeman no vol ensurts: «No podem pensar que serà un partit fàcil. Si entrem amb molta energia i ritme, estant bé amb la pilota i millorant el nostre joc sense ella, estarem al nostre nivell i pot ser un partit sense problemes». Sobre Piqué i Sergi Roberto, el neerlandès va assegurar que «no arriscarem», i fins avui no se sabrà si entren a la convocatòria.

Koeman va assegurar que s'ha reunit amb Laporta, però no va dir si havien parlat de Haaland. «Tots estem treballant per millorar l'equip, sabent que la situació econòmica del club no és la millor», va afegir. Tampoc es va mullar en el tema Messi. «És un assumpte importantíssim. Intentem fer el màxim per tal que Leo es quedi més anys en aquest club, però hem de jugar un partit demà. Les coses del futur són coses del president i la seva gent», va apuntar.

Insult racista a Cadis

La polèmica de la jornada es va viure a Cadis en el matx entre els locals i el València. A la mitja hora, el visitant Mouctar Diakhaby i el local Juan Cala es van enganxar i el llevantí es va mostrar molt alterat perquè, suposadament, va rebre un insult racista.

Aleshores, el València va abandonar el terreny de joc i no hi va tornar fins al cap de 25 minuts, ja sense Diakhaby, que no va voler continuar jugant però va animar els seus companys a fer-ho. Cala es va mantenir al camp, però l'entrenador Álvaro Cervera el va substituir a la mitja part.

Després del matx, que van guanyar els andalusos per 2-1, el tècnic gadità va explicar que «Cala m'ha dit que en cap moment ha insultat Diakhaby, i jo em crec el meu jugador». L'entrenador del València, Javi Gracia, va assegurar que van prendre la determinació de reprendre el joc per evitar una sanció en forma de punts perduts.