Un set allunya el Volei Manresa femení de les fases d'ascens a Primera Nacional

L'equip sènior femení de l'AE Volei Manresa va estar a punt d'aconseguir la classificació per disputar les Fases d'Ascens a Primera Nacional en una trepidant semifinal de les eliminatòries per decidir els dos conjunts catalans que les jugaran, el primer cap de setmana de maig. Les manresanes van cedir en el determinant cinquè set, ahir, contra l'equip amfitrió, el Club Volei Gavà (15 a 11). Les gavanenques es van imposar per 3 a 2.

Els altres dos equips de l'àmbit informatiu de Regió7 que s'havien guanyat el dret a competir en aquesta fase prèvia tampoc no ho van aconseguir. El Volei Sant Fruitós va perdre el partit de vuitens de final que divendres el va enfrontar al CV Vall d'Hebron al pavelló santfruitosenc per 1 a 3 (23-25, 25-20, 22-25 i 23-25). Per la seva part, el Volei Sant Esteve Sesrovires va vèncer dissabte, en partit corresponent als quarts de final, l'SD Espanyol per 3 a 2 (18-25, 25-19, 25-13, 15-25 i 15-11), però diumenge va caure en semifinals contra l'Anton Massagué Sant Pere i Sant Pau per un igualadíssim 3 a 2 (15-25, 25-13, 24-26, 25-17 i 15-13). Per tant, seran l'equip tarragoní i el gavanenc els representants del país a les fases d'ascens. Ahir a la tarda, a la final, l'Anton Massagué Sant Pere i Sant Pau va superar el Club Vòlei Gavà per 3 a 0 (25-22, 28-26 i 28-26).

Un duel vibrant contra l'Olot

El primer repte del cap de setmana per a les manresanes va ser imposar-se en el matx de quarts de final que dissabte les va enfrontar al pavelló de l'Ateneu al CV Olot. Les bagenques van derrotar les garrotxines per 3 a 1. La principal dificultat que presentava l'equip visitant era el seu inusual sistema de joc, consistent a situar a la pista dues col·locadores alhora, una opció que els permetia tenir sempre tres atacants frontals en joc i que dificultava la lectura de les seves accions ofensives a les locals. El bon inici de l'AE Volei Manresa li va permetre imposar-se en el primer acte (25 a 22). El segon es va decantar de seguida a favor de les olotines (10 a 25). El tercer set va ser apassionant. La tenacitat defensiva de les dues formacions va ser admirable, i tot i que les manresanes comandaven la puntuació, les olotines va situar un incert empat a 22. Aleshores, dues accions de Patricia Martos i la rematada final de Marta Fonseca van dictar sentència (25 a 23).

Les alternatives en el marcador van ser constants en el quart acte fins que les visitants van adquirir un marge de tres punts (12 a 15). La reacció del sextet local va ser fulgurant i li va permetre segellar l'accés a semifinals (25 a 20).

Del millor set del curs al fatídic

Diumenge, al gavanenc Pavelló Municipal de Can Tintorer, seu de les decisives semifinals, les manresanes es van imposar en el primer set i les amfitriones en el segon. L'exhibició de joc de les jugadores de Pau Llach en el tercer, des del servei fins a l'alt índex d'efectivitat ofensiva, sense oblidar-nos d'una magistral interpretació dels contracop, va descentrar les millors jugadores locals, que no van poder contenir l'allau de joc de les manresanes (11 a 25).

Tot i que amb menys precisió rematadora, l'equip bagenc va començar dominant un quart set que semblava que seria definitiu (7 a 10). Una errada en el servei i una recepció errònia van revitalitzar les gavanenques i un parcial de 8 a 0 va capgirar la dinàmica del partit (15 a10). Perdre el quart acte (25 a 17) va abocar les manresanes a encarar un determinant cinquè set que les jugadores locals Pérez i Gutiérrez van decantar quan estava empatat a 10.

El resultat final del cinquè set (15 a 11) va allunyar l'AE Volei Manresa de les fases d'ascens. Tot i això, l'equip format per les centrals Marina Martí, Mercè Tachó, Gemma Pascual i Júlia Franquesa; les col·locadores Laura Torres i Laia Llasera; les lliures Aina Casals i Justine Castel; les oposades Marta Fonseca i Clara Cámara, i les receptores Mariona Coma, Maria Antònia Armengol, Patricia Martos i Anna Torres, va palesar potencial per accedir a Primera Nacional en propers cursos.