Valuosa igualada del CF Martorell al terreny de joc de l'Atlètic Sant Just

El CF Martorell va puntuar per tercer partit consecutiu. Els jugadors d'Albert Nualart van signar un meritori empat al camp de l'Atlètic Sant Just (0 a 0). Aquest marcador permet als martorellencs sumar el cinquè punt i situar-se a només tres del primer equip que no ocupa plaça de descens. Els del Baix Llobregat van generar les primeres accions de perill a Sant Just però no les van materialitzar, com tampoc van fer-ho els locals Sergi Monsó i Raúl Ferrer. La pressió defensiva visitant va condicionar el segon acte. El sanjustenc Pep Llorens va estavellar un xut al pal en els últims minuts.