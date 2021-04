Guardiola s'enutja pel calendari abans del retorn de la Champions

L'entrenador del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, es va mostrar ahir indignat per un calendari que, segons el seu punt de vista, està «matant els jugadors». Ho va fer en la prèvia de la tornada del seu equip a la Lliga de Campions, amb la disputa de l'anada dels quarts de final de la competició contra el Borussia Dortmund d'Erling Haaland.

Per a Guardiola, «això és massa. Són éssers humans i no màquines. Sé que alguns d'ells estan tristos perquè volen jugar-ho tot, però no és possible». Segons el seu punt de vista, «per estar bé en totes les competicions aquest any sense espectadors i en la temporada més curta de la història, si no rotes no pots competir i no es pot estar en la posició en què ens trobem». Guardiola recorda que «no hem tingut cap setmana de descans des que vam començar».

A part del City-Dortmund, l'altre plat fort d'avui, també a les 21 hores, és el Reial Madrid-Liverpool a Valdebebas, amb les baixes de Sergio Ramos, Hazard i Carvajal per part dels blancs.