Lucía Ramos, del TA Olesa, fa tres podis a l'estatal

La tiradora olesana Lucía Ramos va aconseguir dues medalles d'or i una de plata els Campionats d'Espanya de sala de les categories cadet i júnior que van tenir lloc a Orpesa de Mar.

En la categoria cadet, Ramos va obtenir el títol després de superar la madrilenya Carlota Navas García en la final per un resultat determinant de 7-1. El triomf va arribar després de superar la balear Tania Martín per 6-0 en els vuitens de final, l'andalusa Miriam Camacho per 7-1 en els quarts de final i l'asturiana Rebeca González en les semifinals. El seu domini, per tant, va ser total.

En la prova mixta, no va tenir tanta sort. Fent parella amb el tarragoní Miquel Marsal va caure en la lluita pel bronze després de perdre contra Balears per 4-5 en les semifinals i de fer el mateix contra Madrid per 1-5 en l'eliminatòria per la medalla.

Pel que fa a la competició júnior, es va repetir la final entre Ramos i Navas, a qui l'olesana va tornar a vèncer per un rotund 6-2. Abans, havia vençut a l'asturiana Ángela González i a la navarresa Jone Gaztelu en els vuitens i els quarts, respectivament, per 7-2 i a la castellano-lleonesa Andrea García en semifinals per 6-0.

En la competició mixta, Ramos va guanyar la plata després de caure per 1-5 novament contra el conjunt de Madrid. Abans, el combinat català havia superat Castella i Lleó i Navarra.