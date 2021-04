El Cadí afronta l'enèsima reinvenció

El Cadí la Seu es queda sense capitanes. Ni Georgina Bahí ni Yurena Díaz continuaran al club de l'Alt Urgell la temporada vinent. Eren els dos grans referents actuals de l'equip que ha entrenat els darrers cursos Bernat Canut i que l'entitat aspira a renovar. De fet, el tècnic local hauria de ser la primera renovació d'un Sedis Bàsquet que gairebé cada estiu s'haurà de reinventar. Enguany, però, més que mai. De moment, només és clara la continuïtat de tres de les jugadores ´petites': les bases Laura Peña i Laia Raventós, i també l'exterior Ariadna Pujol tenen contracte en vigor i hauran d'assumir més galons que mai. A elles, els directius del club urgellenc esperen sumar-hi l'ala-pivot Irati Etxarri. La jugadora navarresa té molts pretendents després d'una campanya més que notable. Al Cadí tenen ben encarada la renovació. Però ni molt menys lligada del tot.

El club de la Seu, que aquest any ha quedat fora de la Copa de la Reina i dels play-off pel títol, té un gran inconvenient respecte de moltes altres entitats de la Lliga Femenina: el pressupost. Sedis Bàsquet no pot incrementar de cap manera el pressupost mentre el que sí que augmenta és la competència. Cada vegada més entitats que tradicionalment han estat a l'elit masculina aposten per un equip femení potent. Els darrers exemples han estat el València i el Saragossa. Però clubs com el Barça o l'Unicaja aspiren al mateix. D'aquí que l'aspecte econòmic sigui essencial. L'entitat de la Seu d'Urgell sols podrà incrementar una mica l'aportació dels patrocinadors si finalment torna a disputar l'Eurocup.

En aquest sentit, les fonts del club consultades no han descartat del tot poder participar en competició europea la propera temporada. Hi hauria de renunciar, però, algun dels equips que han aconseguit la plaça per mèrits esportius. Estar o no estar a Europa és un esquer important alhora d'atraure jugadores. Especialment, basquetbolistes estrangeres. A la Seu tenen clar que cap de les tres jugadores no formades a l'Estat espanyol que han acabat el curs amb el Cadí no continuaran. Al club li hauria agradat poder retenir Quinn Dornstauder, però la pivot canadenca, que ja va costar lligar l'estiu passat, s'ha revaloritzat molt aquest any amb un joc molt sòlid amb l'equip que ha entrenat Bernat Canut. El seu catxet actual és inassumible a la Seu.

Sense belgues

Tampoc no seguiran les belgues Laure Resimont i Serena-Lynn Geldof. Cap de les dues no ha acabat de respondre a les expectatives. Massa irregulars, amb un joc massa inestable. Els 197 centímetres de Geldof eren un element molt interessant per a un Cadí que va veure caure a poc a poc el seu rendiment. També Resimont, que va arribar al Sedis amb la temporada iniciada, ha tingut moltes pujades i baixades. De fet, els reforços internacionals han estat un dels grans dèficits de Sedis Bàsquet aquesta temporada recentment acabada. Ni Danni Williams, primer, ni Gabbi Ortiz, més tard, no van resultar ser les canoneres que es pretenia. I ocupant plaça d'estrangera, això ha estat un gran escull per a l'entitat urgellenca.

A més, el Cadí es va trobar amb què la danesa Maria Jespersen, que havia de ser una peça important per a l'equip, va acabar abandonant la disciplina de l'entitat urgellenca. L'ala-pivot mai no es va sentir còmoda a la Seu i amb prou feina si va fer un parell o tres de bones actuacions. La seva sortida va retornar Irati Etxarri a jugar més minuts a prop de l'anella i va ser quan la navarresa va brillar més que mai tot i créixer en el seu joc exterior. El club està intentant convèncer Etxarri perquè es quedi un any més a l'Alt Urgell abans de recalar a un club amb més aspiracions.

Nou nucli dur

La jugadora navarresa hauria de ser un dels grans referents del Cadí la Seu 2021-2022. I juntament amb Ariadna Pujol, Laura Peña i Laia Raventós constituir el nucli dur de l'equip. Cal veure si s'hi afegirà la vilanovina Gala Mestres, que va signar un contracte d'1+1 i no està clar, ara per ara, que a la direcció esportiva de Sedis Bàsquet li acabi de convèncer. En el cas de les altres dues jugadores que tenien un contracte d'1+1, Georgina Bahí i Yurena Díaz, totes dues han decidit executar la clàusula de sortida que tenien al seu abast.

La primera posa punt final a vuit anys (un més set) amb la samarreta blanc-i-blava i la canària tanca una etapa de quatre anys. Les dues, en plena maduresa esportiva i amb una trajectòria més que consolidada, busquen reptes majors. Noves aventures -probablement amb alguna aspiració esportiva més- i contractes més suculents i imbatibles amb l'oferta econòmica que els podia arribar a fer el Cadí la Seu.