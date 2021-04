Competició obre un expedient extraordinari a Cala per l'afer amb Diakhabay

El Comitè de Competició de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va informar ahir que ha obert un expedient extraordinari per a investigar el presumpte insult racista del jugador del Cadis Juan Cala al del València Mouctar Diakhabay. En la seva resolució, la presidenta de l'organisme, Carmen Pérez, recalca que «de ser certs» els fets dels quals s'acusa el defensa cadista «serien d'enorme gravetat. «I han de valorar-se, així mateix, les circumstàncies esdevingudes, com són la reacció per part del jugador presumptament insultat, la reacció dels seus companys o la suspensió de la trobada durant uns 24 minuts», va afegir. «Per aquest motiu, i amb aquesta data, el Comitè ha acordat l'obertura d'un expedient extraordinari per a aclarir l'ocorregut i resoldre segons el que resulti en el seu moment», va afegir el dictamen, en el qual va confirmar la groga mostrada al defensa valencianista.