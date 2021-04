L'Atlètic perd el gol de Suárez per jugar al Villamarín

Mentre la lliga arribal seu punt culminant, amb el Barça a només un punt del líder, l'Atlètic de Madrid, després de la victòria in extremis dilluns contra el Valladolid, els matalassers arriben a l partit decisiu del Benito Villamarín de diumenge contra el Betis a un 44,2% de la seva capacitat golejadora. Les baixes de l'uruguaià Luis Suárez i Marcos Llorente, totes dues per sanció, suposen 34 dels 61 gols de l'Atlètic en totes les competicions. Un llast immens per a un líder assetjat pels blaugranes.

Sense Suárez, sancionat per la seva cinquena groga i lesionat en l'entrenament d'ahir amb un problema muscular a la cama esquerra del qual ahir no es coneixia la gravetat ni el temps de baixa estimat, l'Atlètic perd 19 gols i dues assistències. L'absència de Marcos Llorente, també per acumulació de targetes, afegeix 10 punts i 9 passis de gol en totes les competicions.

La combinació d'ambdues ofereix 34 punts en els quals directament han participat tots dos entre gols i assistències, descomptant aquelles passades de gol que van compartir entre si, ja que Suárez va donar dues assistències a Llorente i quatre dels nou passis de gol del madrileny van ser per al seu company charrúa.

En total, aquests 34 gols obtinguts amb participació decisiva de Suárez o Llorente suposen el 55,7% dels 61 gols obtinguts per l'Atlètic en tots els tornejos disputats pels matalassers.