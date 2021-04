Santiago marca el camí al play-off

El Baxi visita aquesta tarda un dels equips que més s'entravessen a l'equip de Pedro Martínez, un Obradoiro que arriba al duel amb moltes necessitats de victòria, tot i exhibir un joc que el tècnic manresà valora especialment. El Baxi, però, no pot relaxar-se per mantenir les seves aspiracions d'entrar als play-off.

El partit, que es disputarà al Multiusos Fontes do Sar a partir de les 18 h retransmès per Movistar Deportes 2, presenta un notable entrebanc per al Baxi, ja que l'haurà d'afrontar amb la baixa afegida d'Eulis Báez, que aquesta setmana ha patit una lesió muscular en una cama. Un contratemps que se suma als que ja arrossega l'equip del Bages, que encara no pot disposar ni de Dani Pérez ni de Tabu. L'Obradoiro tampoc pot comptar encara amb Pepe Pozas

Els de Manresa presenten un millor balanç ofensiu que l'Obradoiro, amb una mitjana de punts anotats de 83,82, pels 79,26 dels gallecs. També són superiors estadísticament en el llançament de 2 (55,75% per 53,29%), en rebots (34,54 per 32,19) i molt clarament en assistències (20,21 per 15,22). L'Obradoiro, però, exhibeix més perill des de la línia de tres, on presenta un notable 36,7% de mitjana d'encert pel 33,47% dels manresans.

Amb tot, l'Obradoiro no és mai un equip fàcil per al Baxi, com demostra el fet que dels 21 partits disputats, 11 han estat victòries gallegues. El Baxi no guanya els de Moncho Fernández des del març del 2019. Són, per tant, tres derrotes seguides (les dues de la temporada anterior i la de la primera volta de l'actual) dels de Manresa a mans dels gallecs.

En qualsevol cas, el Baxi arriba a la cita conscient que una victòria aquesta tarda aplanaria el difícil camí cap als play-off. L'equip del Congost és novè a la classificació, amb 13 victòries, una més que el MoraBanc Andorra i les mateixes que l'Unicaja, que avui s'enfronten en un duel vital per a les aspiracions de tots dos, a partir de 3/4 de 9 del vespre al Martín Carpena de Màlaga. L'Obradoiro, per la seva banda, acumula tan sols vuit victòries, una més de les de posicions de descens.

Pedro Martínez és conscient de les dificultats dels gallecs, i en roda de premsa prèvia al partit va destacar-ne les qualitats. «És un equip amb un segell molt determinat pels seus entrenadors, que juga diferent a com ho fa la majoria. I aixè és el que s'ha de valorar» Martínez destaca que l'equip gallec «porta anys jugant d'una manera molt concreta, i és un equip difícil de defensar i d'atacar, perquè generen moltes dificultats al rival». El tècnic creu que aquest «coneixement de la filosofia» dels gallecs pot ajudar, però el decisiu serà a la pista: «És un equip que juga bé, que defensa bé, i que normalment ens guanya. Aquesta és la història de l'Obradoiro i del Manresa».

Pedro Martínez assegura tenir molt en compte la «línia de treball, l'esforç» de l'equip gallec, i destaca la feina de «Moncho i l'equip tècnic, que porten molts anys junts, fent un treball magnífic». La situació a la classificació de l'Obradoiro no ha de generar cap engany, diu el tècnic del Manresa. «Podrien portar més victòries, segur, però tot i així la feina s'hi veu. És un equip treballat. Fan coses amb criteri, amb una línia determinada que a mi, personalment, m'agrada. Li tinc molt respecte. Ha perdut molts partits igualats, com el de fa dues setmanes davant Unicaja», alerta.