El Manresa FS perdona i ho paga car a l'Hospitalet

El Manresa FS no ha començat gens bé aquesta segona fase de la Segona Divisió B i ahir van patir la tercera derrota en tres partits a la pista de l'Hospitalet Bellsport (5-1). Ambdós equips van començar amb moltes alternatives sense cap dominador clar. A mitjans de la primera meitat Josan va posar per davant als manresans. Després del gol i com ha passat en els darrers partits, els bagencs van patir una desconnexió i es van veure remuntats en tan sols dos minuts.

Abans d'arribar al descans, els locals van marcar un gol clau per marxar amb un ampli 3-1 a la mitja part. A la represa l'equip manresà va reaccionar i va dominar en moltes fases del joc. Asis va enviar una pilota el pal i els jugadors blanc-i-vermells van perdonar contraatacs molt clar. A vuit minuts del final els locals van sentenciar amb un gol de falta directa. En els darrers 3 minuts els visitants van sortir amb el sistema de porter jugador i van encaixar el cinquè gol a porteria buida.