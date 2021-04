El Martorell obté un merescut triomf amb el Natació Sabadell

El Martorell va tornar a puntuar en aquesta segona fase, aquest cop amb una important victòria, davant del poderós Natació Sabadell (4-2). El conjunt local va tornar a disputar un partit molt complet i va ser capaç de sumar els tres punts davant d'un rival que no va posar les coses fàcils. El Martorell es va posar per davant en el marcador al minut 6 després d'un gol de Fouad. Els visitants van reaccionar amb un gol de fortuna a mitjans de la primera meitat després que el local Oussama enviés la pilota al fons de la seva pròpia porteria. Ambdós equips van marxar al descans amb un just empat a 1 gol. A la represa de nou Fouad, va ser capaç de posar altra vegada per davant al seu conjunt. El Natació Sabadell que encara no ha puntuat en aquest inici de la segona fase, va poder empatar a cinc minuts del final. Aquest gol però, no va posar els dubtes damunt dels jugadors martorellencs i Oussama en el mateix minut, va posar el 3-2. Els sabadellencs van sortir a la desesperada per intentar igualar l'electrònic i Rusines va sentenciar amb el definitiu 4-2.