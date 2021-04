Mor als 66 anys l'exjugador del Bàsquet Manresa Miguel López Abril

L'exjugador, entre uns altres, del Manresa i internacional espanyol Miguel López Abril ha mort aquest diumenge als 66 anys, segons ha comunicat el club blaugrana a través de les seves xarxes socials.

Nascut a l'Hospitalet al 1954 i format en les categories inferiors del Barça, aquest base d'1,85 d'altura va jugar amb el primer equip del Barça set temporades, entre 1972 i 1979, en les quals va guanyar dues Copa del Rei al 1978 i 1979 i va ser subcampió de la Copa Korac en la temporada 1974-1975.

Posteriorment, va continuar la seva carrera professional al Basquet Manresa (1979-1981), el Caja de Ronda (1981-1983), el Joventut de Badalona (1983-1984) i el Caja de Àlava (1984-1985). López Abril va ser internacional en nou ocasions amb la selecció espanyola absoluta.

A l'any de retirar-se, 'Miguelito' López Abril, com se'l coneixia en el món de la cistella, va iniciar la seva carrera a les banquetes amb el Licor 43 de Santa Coloma de Gramenet (1985-1986) i el Caixa Sabadell (1987-1988) abans de tornar al Barça per iniciar al 1988 una llarga i reeixida trajectòria com a tècnic del seu bàsquet base.

Al club català, va dirigir l'equip cadet que va guanyar el Campionat d'Espanya en la temporada 1999-2000 i al junior que va conquistar el títol nacional en la temporada 2003-2004.

Posteriorment a la seva etapa com a tècnic blaugrana, va dirigir El Pamesa Castellón (2004-2006) i a la Unió Basquet Sabadell (2007-2009).