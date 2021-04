El CB Artés s'imposa amb contundència a Castelldefels

L'Artés va sumar dissabte una de les victòries més importants –i complicades– de la temporada a la pista del tercer classificat, un Castelldefels que arribava amb només dues derrotes i com un dels equips més sòlids de la categoria.

El CB Artés de Jordi Estany tenia una papereta complicada i la va resoldre amb un resultat enorme. Sense Marc Peñarroya, que va jugar amb el Baxi Manresa, el manresà Toni Naspler va ser titular i es va enfilar fins als 28 minuts, tot anotant set punts, a més de capturar sis rebots i fer dues assistències. L'Artés continua donant importància als joves vinculats a l'equip de la capital bagenca, i els Mutic, Treviño i companyia segueixen sumant minuts de qualitat i sent peces importants. Dissabte, Mutic i Treviño van ser els dos jugadors més ben valorats del CB Artés, per darrere de l'incombustible Roger Portella.

El partit es va començar a posar de cara ben d'hora, amb un inici poderós dels bagencs que van mostrar la seva millor cara. Joc vertical, confiança i encert en fase ofensiva. Sobretot en un segon període on els d'Estany van anotar 29 punts, la seva millor xifra del curs. Roger Portella va firmar el seu millor partit de la temporada just en el dia que més el necessitava el seu equip. El base va fer un 29 de valoració després d'anotar 20 punts en un 4/4 en tirs de 3, repartir quatre assistències i capturar quatre rebots. I a més va ser el jugador que més faltes va rebre, set.

Una de les claus del partit va raure en el domini absolut en el rebot defensiu per part del CB Artés. Van superar el Castelldefels amb un contundent 43 a 27 sota el cèrcol i això va permetre que els d'Estany poguessin tenir molt més ritme en atac. El partit, a més, va estar marcat pel gran encert de l'Artés des de totes les distàncies. Tant en llançament exterior (8/17) com des del tir lliure, on només van perdonar tres dels 16 tirs.

Després de sumar una victòria en els últims tres partits, amb aquest resultat els artesencs se situen tercers, a l'espera del que faci el CB Monbus Igualada, que no ha jugat aquest cap de setmana i té un partit menys. La fase regular ja s'acaba i l'Artés vol mantenir el bon sabor de boca setmana que ve en el que serà l'últim partit d'aquesta fase, precisament davant l'Igualada, en el que promet ser un partidàs. Dissabte 17 a les 17h: Artés-Igualada.