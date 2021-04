Derrota del Martorell a Menorca en l'últim partit de la primera fase

Derrota d'un CB Martorell que ja ha acabat la seva participació en aquesta primera fase de la temporada. Ara dependrà del CB Salou, que juga la setmana que ve a la pista de l'Esparreguera, per acabar com a líder o no. Necessita que els verd-i-blancs guanyin.

El conjunt del Baix Llobregat va caure per 82 a 73 a la pista del ES Castell, un equip que té molta qualitat però que no ha acabat d'arrencar durant aquesta temporada. Jugadors com Overwater, ex del Vic, o el veterà Bulfoni, són peces de molt talent. Tot i així, els locals estan situats a la mitja taula.

Exceptuant el tercer quart, on els visitants van prémer l'accelerador i van ajustar el marcador, el Castell va ser superior durant tot el partit i van tenir la situació sota control. Amb aquesta derrota, el CB Martorell tanca la seva participació amb un molt balanç molt positiu de 9 victòries i només 3 derrotes tot i començar tard la temporada perquè el pavelló estava tancat a causa de la covid. Molt bona temporada del Martorell.