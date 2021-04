El Joanenc xoca contra el mur defensiu del Cardona

El Joanenc no va poder amb un Cardona que segueix imbatut, i que va saber patir per emportar-se una valuosa victòria a domicili amb un resultat de 0 a 2. Els visitants van sortir molt enèrgics sobre el terreny de joc, dominant la possessió de la pilota i tenint les primeres ocasions del partit. En el minut 11, el Cardona va desfer l'empat inicial quan Boix va aprofitar una bona passada llarga a l'esquena de la defensa santjoanenca per superar a Serra i fer el 0 a 1. El gol va donar més embranzida als visitants, que veien com dominaven al seu rival i tenien a tocar el segon. Però el partit va arribar al descans sense més gols. A la represa tot va canviar, es va veure un Joanenc més valent que sortia amb l'objectiu de donar-li la volta al partit i aconseguir la victòria. Els locals dominaven la possessió i tancaven al Cardona al seu camp, prop de la porteria defensada per Juanjo. Els grocs combinaven ràpidament i s'acostaven perillosament a l'àrea rival, però el bon posicionament defensiu cardoní evitava que el Joanenc fes l'empat. Quan semblava que el partit estava més pròxim de l'empat que de la victòria visitant, el Cardona va recuperar una pilota en camp propi per llançar un ràpid contracop que agafava mal col·locada a la defensa local, i que Raji va fer valer per sentenciar el partit amb un potent tir des de la frontal de l'àrea que posava el 0 a 2 final al marcador.