El Martorell es deixa un punt en l'últim minut

El Martorell va perdre contra el Can Vidalet (2-3) en un partit on va remuntar un 0-2 en contra i va poder marcar el tercer just abans que els espluguins fessin la sentència. Després d'una primera part discreta i havent encaixat dues dianes, els d'Albert Nualart van reaccionar a temps per empatar, però un córner en l'última acció del partit va donar el triomf a l'equip d'Esplugues de Llobregat.