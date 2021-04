Pólvora mullada al Congost

Noah lluita per una pilota aèria a falta de pocs minuts per al final del partit

jordi biel

El CE Manresa va inaugurar la seva participació a la segona fase de Tercera Nacional amb un empat a zero a l'estadi del Congost contra el Vilassar de Mar, equip que també havia quedat cinquè en l'altre grup català de Tercera. Tot i no haver-hi gols, els dos equips van tenir clares ocasions per desnivellar el marcador però cap d'elles es va acabar materialitzant.

L'equip de Ferran Costa va començar el partit amb ganes de tenir la iniciativa, tot i que van ser els visitants els que van avisar primer amb una rematada de cap de Carlos Cano al minut i mig de partit. La primera gran ocasió, però, va arribar al minut 10 per part dels locals. Primer Checa amb un xut creuat i després Cuello amb la punta de la bota, van posar a prova el porter visitant, que va aconseguir mantenir la porteria a zero amb dues bones intervencions.

Els primers 30 minuts es van caracteritzar pel domini manresà que es va materialitzar amb dos xuts creuats de Toni Sureda aturats pel porter visitant (min 17 i min 30). Per altra banda, el Vilassar va optar per buscar pilotes a l'esquena de la defensa manresana sense èxit. Tot i això, el Manresa va baixar el ritme en l'últim quart d'hora de la primera part, dinàmica que es va mantenir en l'inici de la segona.

Els visitants es van aconseguir imposar durant els primers 25 minuts de la segona meitat. Cano va enviar fora un 1 contra 1 (min 58) i el mateix jugador també va fallar un xut a la mitja volta des del punt de penal (min 62). El porter blanc-i-vermell també es va lluir amb una gran aturada després d'una volea de Pluvins des de fora de l'àrea (64).

Els canvis que va proposar Costa, fent entrar a Érik Rafael i Uri Pérez per Izan Checa i Toni Sureda (min 67) van canviar la dinàmica de la segona part, i és que des d'aquell moment el Manresa va aconseguir tornar a dominar el partit i generar ocasions de gol. Tres minuts després d'entrar, Pérez va caure dins de l'àrea quan ja es quedava sol contra el porter però l'àrbitre no va veure penal. Noah també va avisar amb una rematada fora a centrada de Rafael (min76).

Les ocasions més clares del Manresa van arribar als minuts finals del partit, amb un Vilassar tirat enrere. El capità Amantini va rematar un córner que va aturar un defensa (min 88) i Cuello va tenir la més clara de la segona part quan, després d'una jugada embolicada dins l'àrea del Vilassar va xutar molt desviat en la darrera jugada del partit, que va finalitzar amb repartiment de punts.