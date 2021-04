La recta final per aconseguir la permanència de l'Igualada s'inicia amb victòria

L'Igualada va guanyar per 2-1 el primer dels 10 partits per aconseguir la permanència a la categoria. En un partit condicionat per la pluja, Gimeno va obrir el marcador a pocs minuts del descans amb un gol de falta directa. Els visitants, mitjançant Torres vam empatar el partit al minut 57, però una bona jugada individual d'Edwin Obinna va donar la victòria als igualadins, que la setmana que ve jugaran contra el Peralada.