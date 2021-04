El Solsona domina i venç sense problemes l'Alcarràs

Vuit partits, tres victòries i cinc empats. Aquest és el positiu balanç del Solsona a Primera Catalana. Els solsonins van obtenir una nova victòria, la primera fora de casa a la categoria, després de ser molt superior a l'Alcarràs (0-3). Els visitants van sortir sense ritme en els primers compassos i els locals ho van aprofitar per generar perill. En una jugada aïllada en un servei de banda, Rafael Pérez va agafar el rebuig i amb la cama esquerra des de la frontal de l'àrea va enviar la pilota al fons de la xarxa. Abans d'arribar el descans i després d'una gran cavalcada de Bellido, Joel Fernández va superar l'u per u davant del porter local per posar el 2-0.

A la represa l'Alcarràs tot i fer canvis es va veure sorprès per un Solsona més dominador que va sentenciar amb el tercer gol obra de Sala.