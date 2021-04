El CG Puigcerdà perd els primers dos partits de la final de lliga

El CG Puigcerdà no va poder superar el FC Barcelona

El CG Puigcerdà no va poder superar el FC Barcelona joan reyes

El Club Gel Puigcerdà i el FC Barcelona van jugar els primers dos partits de la final de la lliga nacional d'hoquei gel aquest cap de setmana, que es van saldar amb victòria blaugrana.

El Puigcerdà va lluitar pel primer partit fins la pròrroga però en el segon, tot i intentar-ho, no va estar mentalment ni física al nivell de poder disputar el resultat. Les dues derrotes del Puigcerdà deixen els blaugranes a només una victòria del títol, però la final es traslladarà a Puigcerdà el proper cap de setmana on l'equip cerdà haurà de fer valdre el factor pista per intentar capgirar la dinàmica i remuntar un títol que s'ha posat molt difícil.

El primer partit de la final va ser molt intens i disputat amb diverses alternatives en el marcador, acabant amb un gol d'or a la pròrroga que va deixar el marcador amb un 4 a 3. El partit del dia següent no va ser tan disputat i els blaugranes van vèncer clarament amb un resultat de 7 a 3.

El Puigcerdà rebrà el Barça el proper dissabte a 2/4 de 4 de la tarda amb l'objectiu de forçar el segon partit a casa i mantenir viva la opció de guanyar el títol en el cinquè i últim partit a Barcelona.