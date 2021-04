Els esports sobre patins arriben a Sant Fruitós per iniciativa d'una nova entitat

Sant Fruitós de Bages compta des d'aquest any amb una nova entitat esportiva. Es tracta del CEFAR (Centre Esportiu Fruitosenc Àrea de la Rosaleda), un club que es dedicarà a oferir als infants la possibilitat de practicar esports de raquetes i també els relacionats amb els patins. De moment, però, el jove club fruitosenc permet practicar tennis taula, hoquei patins i patinatge artístic.

«Hi havia gent que ens deia que a Sant Fruitós no hi hauria hoquei perquè mai n'hi havia hagut, però tot ha anat avançant i esperem que ho faci encara més», explica el president del CEFAR, Alfredo Pagani. El santfruitosenc, d'origen argentí, remarca que al municipi bagenc hi ha una manca de diversitat de modalitats esportives, fins ara centrada sobretot en el futbol i el bàsquet. Així, l'objectiu de la nova entitat que vol diversificar encara més els esports que ofereixen, és que els pares, les mares i els infants tinguin alternatives al poble i que els nens i nenes puguin escollir quin esport prefereixen practicar.

Tot i que l'entitat ha nascut ara oficialment, el CEFAR ja havia començat a oferir entrenaments de tennis taula l'any 2019 i de patinatge i hoquei l'any passat. Però la covid ho va aturar tot. «Aquest últim any ha estat com un període sabàtic malgrat tot el que s'ha viscut, però ens ha donat un marge de temps per acabar de fer els tràmits que ens feia falta per convertir-nos en una entitat de manera oficial», diu Pagani. Abans de la pandèmia el CEFAR va tenir un total de 18 infants entre els tres esports i, actualment, en té prop d'una quinzena només per a patinatge artístic.

Sobre el futur de l'entitat, Pagani confia en anar creixent a poc a poc i ampliar el nombre de nens i nenes que en formin part així com dels tipus d'esports que s'hi podran oferir. Pel que fa a la possibilitat de competir, però, el president del club només hi veu possibilitats en la modalitat de patinatge artístic ja que és on hi ha més nenes participants i on es denota un nivell més elevat.

A més de donar l'oportunitat als infants de practicar aquests esports, el CEFAR també vol fer partícips als pares i mares del club. Una idea que neix del fet que, explica, «quan el meu fill jugava a futbol notava una falta d'integració i de participació dels familiars. La idea que tenim nosaltres és la d'integrar les famílies a través d'activitats recreatives perquè els pares també puguin gaudir dels esports que practiquen els seus fills i es treballi el vincle emocional entre ells».

La nova entitat agraeix el suport que ha mostrat el CF Fruitosenc en els darrers mesos donant-los la possibilitat d'aconseguir espais per entrenar i de l'Ajuntament del municipi per ajudar-los a donar a conèixer el projecte.