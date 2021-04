Florentino Pérez certifica el seu sisè mandat al capdavant del Reial Madrid

En l'únic en què s'han assemblat les eleccions presidencials al Reial Madrid i al Barcelona és que s'han avançat, fins i tot per motius diferents, de la seva celebració prevista més enllà d'aquesta temporada. En tant han diferit que els socis blancs ni tan sols aniran a votar, i el que va ser una campanya electoral insistent a Barcelona, a Madrid s'ha saldat amb una setmana de termini, alguna entrevista i cap aspirant alternatiu que qüestioni el president. Així les coses, amb el termini per presentar candidatures acabat, l'únic concurrent reté el càrrec davant la manca d'un rival amb qui enfrontar-se a les urnes.

Després de gairebé vint anys al capdavant de la presidència del Reial Madrid, en els quals ha aconseguit un renéixer econòmic del club i està a punt d'estrenar el nou Santiago Bernabéu, a més de cinc títols de Lliga i quatre Copes d'Europa; Florentino Pérez estrena aquesta setmana oficialment un nou període de quatre anys de comandament al Reial Madrid, el sisè mandat de la seva història en dues etapes, els quatre últims després de ser elegit sense que els socis acudeixin a les urnes, sense rival a les eleccions. L'última vegada que els socis del club van acudir a les urnes va ser el juliol del 2006, llavors van elegir Ramón Calderón i no han tornat a votar.

Avanç electoral

De manera més o menys inesperada, perquè tot i que sigui un any pandèmic, els comicis són més propis de l'inici de l'estiu que en plena primavera amb la temporada en curs, la Junta Electoral del Reial Madrid va convocar l'1 d'abril passat, un dijous de Setmana Santa, unes eleccions que van establir com a termini màxim de presentació de candidatures aquest dilluns. Aquest dimarts era el dia designat per fixar el dia d'unes votacions que no tindran lloc i abans d'aquest dijous serà proclamat de nou president Florentino Pérez per als pròxims quatre anys.

Tot i que Florentino Pérez va arrasar en les úniques eleccions que va haver d'afrontar en la seva primera etapa com a president: el 2004 va guanyar amb un 94,2% dels vots, després de la seva tornada al càrrec, amb uns comicis ja sense un altre candidat, va endurir l'any 2012 les condicions per ser candidat a president del Madrid.

En les tres eleccions posteriors, 2013, 2017 i les actuals, no hi ha hagut cap altre candidat. Des que es van canviar els estatuts, les d'aquest any seran les quartes eleccions seguides sense vots al Reial Madrid, sense més ni més que un aspirant al ceptre de comandament blanc, només amb la concurrència del perpetuat president que renovarà per tercera vegada el seu mandat sense opositor, en la seva segona etapa, des del 2009.

Requisits restrictius

Entre les obligacions del que vulgui ser aspirant a presidir el club blanc, ha de presentar un aval bancari, amb suport del seu patrimoni personal o de la junta, d'un 15 per cent de la despesa del club, que està per sobre de 820 milions d'euros (per a aquestes eleccions era de més de 123 milions d'euros). Tot abans de poder ser candidat, no després de ser elegit com és el cas del FC Barcelona.

A més, cal tenir una antiguitat de més de 20 anys com a soci del club (15 anys per al vicepresident i 10 per als altres membres de la candidatura), entre altres requeriments. Així les coses, divendres passat, a tres dies del límit, el president sortint Florentino Pérez va presentar oficialment la seva candidatura, l'única que ha arribat a les oficines blanques.

Hi ha hagut un indici de candidat: l'empresari alacantí Enrique Riquelme (Cox, 32 anys), que va manifestar públicament la seva intenció d'haver-se presentat a les eleccions al juny, però argumenta que l'avanç de les eleccions l'ha perjudicat i li ha impedit presentar-se. Ja té mèrit que compleixi els requisits, i promet tornar en el futur a qüestionar la permanència de Florentino Pérez o un candidat continuista que pugui sorgir del seu entorn.