Dominant l'esquí de fons des de Manresa

El Bages no és una comarca de muntanya, de fet la separen uns quants quilòmetres del Pirineu català. Però això no impedeix que alguns esportistes de la comarca destaquin en els esports de neu. És el cas de la manresana Berta Guitart, de 15 anys, que enguany ha estat la guanyadora de la Copa Espanya d'esquí de fons en categoria U16, finalitzant la temporada amb una gran actuació als campionats d'Espanya celebrats a finals de març a l'estació navarresa de Belagua.

L'èxit de Guitart no es pot explicar sense fer referència a la seva relació amb l'estació d'esquí de Tuixent-La Vansa i el seu club, el Club d'Esquí Nòrdic l'Arp (CENA). La Berta es va posar uns esquís als peus per primer cop quan tenia un any i un mes, però no va començar a esquiar fins que en tenia dos. Des d'aquell moment es va anar introduint més i més en el món de l'esquí de fons i de la competició, arribant a formar part d'un equip de tecnificació i agafant l'estació de l'Alt Urgell com el seu espai d'entrenament.

La seva relació amb l'esquí de fons prové dels seus pares. «Nosaltres solíem anar amb bicicleta, però com que a Manresa a l'hivern ja feia fred, vam decidir buscar una alternativa per poder seguir fent esport. Llavors vam provar l'esquí de fons, ens va agradar i ens hi vam anar introduint. A més, Tuixent és una estació que no està molt lluny de Manresa i ens permet tenir més mobilitat», explica el pare de la Berta, el Jordi Guitart, que també va ser president del CENA durant quatre anys.

Per poder aprofitar al màxim la temporada d'hivern, la Berta hi passa tots els caps de setmana, de divendres a diumenge. Així, els divendres realitza les classes de secundària al Peguera via telemàtica. D'aquesta manera, tots els esquiadors del grup de tecnificació dormen a una casa situada a la vora de la Llosa del Cavall i pugen a entrenar cada dia del cap de setmana. Ja a Manresa, l'esquiadora realitza altres activitats entre setmana com atletisme o escalada, entre altres. A més, a l'estiu també practica esports ben diversos com piragüisme o ciclisme per arribar a la temporada d'esquí amb el millor estat possible.

Temporada irrepetible

El pare de la Berta assegura que serà molt complicat repetir aquesta temporada, i és que l'esquiadora manresana ho ha guanyat pràcticament tot. El cap de setmana del 20 i 21 de març va quedar campiona de Catalunya en la modalitat d'esprints i d'esquiatló. El cap de setmana següent, en els campionats d'Espanya, va guanyar dues de les tres proves en què va participar. En concret va vèncer en la modalitat d'esprints i en la de patinador i quedant subcampiona en la modalitat clàssica, on va vèncer la seva companya d'equip, Núria Ruiz. El seu rendiment durant totes les competicions de la temporada, acumulant un total de 660 punts, també li ha atorgat la Copa Espanya.