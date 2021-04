El renovat Congost ja és una realitat

L'Ajuntament de Manresa ha realitzat una important inversió durant els darrers mesos per posar al dia les instal·lacions esportives del complex del Congost. Les actuacions més destacades són la renovació de la pista sintètica d'atletisme, que ha canviat el color ataronjat per un blau cridaner, i l'adequació de la pista de beisbol amb la plantació de gespa i la col·locació de terra batuda. El proper 24 d'abril s'estrenarà la pista d'atletisme. A més d'això, però, s'ha millorat el circuit de running, s'ha col·locat un llum al camp de vòlei platja i s'han instal·lat aparells d'exercici físic pensats per a gent gran i una taula de tennis taula.

El regidor d'Esports, Antoni Massegú, va presentar ahir les novetats de l'àrea esportiva del Congost, acompanyat del Cap d'Unitat d'Activitats Esportives, Josep Perau, en les que el consistori ha destinat al voltant de 440.000 euros en total, sent la millora de l'estadi d'atletisme l'actuació més costosa amb una inversió de 409.330.

L´estadi d'atletisme ja fa uns mesos que disposa de la nova pista però encara s'hi han fet més millores. S'ha construït un carril pel salt de perxa, s'han col·locat nous matalassos de caiguda i en els propers dies s'instal·larà també una nova gàbia de llançaments. A més s'estan pintant les graderies i s'ha renovat el mobiliari esportiu. En una propera fase es preveu que es facin millores relacionades amb l'arbrat i la jardineria. Des que hi ha la nova pista encara no s'havia realitzat cap competició oficia, però Massegú va anunciar ahir que l'Avinent Manresa acollirà una fase del campionat d'Espanya d'atletisme el proper 24 d'abril on participaran quatre clubs.

Pel que fa al camp de beisbol, s'ha donat resposta a les reivindicacions del club manresà i s'ha condicionat el terreny de joc. Mitjançant un procés d'hidrosembra, s'ha posat gespa natural tant al paviment de sauló de la zona de joc com als talussos de l'exterior del camp, i s'ha posat terra batuda a la zona del quadre interior. A més, el consistori contractarà un servei de preparació i adequació del terreny de joc amb un tècnic especialista per poder-ne fer el manteniment adequat.

Entre el rocòdrom i el camp de rugbi s'han instal·lat nous aparells d'exercici físic a l'aire lliure, especialment pensats per a majors de 60 anys però oberts a tothom qui els vulgui utilitzar. El conjunt inclou aparells de treball i millora de la capacitat cardiovascular i aparells de treball i millora de la tonificació muscular de les extremitats. També hi ha un circuit dissenyat especialment per promoure la salut i l'autonomia física de les persones grans.

Al camp de vòlei platja s'hi va instal·lar un nou enllumenat per poder-lo utilitzar encara que es faci fosc. En aquest sentit, tot i que l'actuació està pensada de cara la retirada del toc de queda, aquest hivern va permetre entrenar una de les seccions del Club Vòlei Manresa.

Finalment, el passat desembre també es va finalitzar l'adequació del circuit de running del Congost. Els treballs van consistir en el reperfilat de la plataforma del circuit i la construcció de guals per a la correcta conducció de l'aigua de la pluja. El trajecte de 600 metres és un espai obert a tothom amb bona acollida entre la comunitat de corredors i corredores de la ciutat.