Márquez reapareix amb estil campió a Portugal

Tots, absolutament tots, els que consideraven que Marc Márquez Alentà (Honda), de 28 anys, vuit vegades campió del món i dominador del Mundial de MotoGP des de la seva aparició el 2013, any que va aconseguir el títol i va trencar tots els rècords de precocitat establerts fins aquell moment, seria ràpid, veloç, des del primer dia de la reaparició, tot i que es produís 265 dies després d'haver pujat a l'honda RC213V, després de nou mesos d'inactivitat i tres operacions al braç dret, tenien raó.

MM93 ha sigut aquest matí el tercer pilot en els primers assajos del GP de Portugal, tercera cita del Mundial 2021, que es corre aquest cap de setmana en el preciós i vertiginós traçat de Portimao. Márquez, envoltat de tot l'equip, des del gran cap d'Honda als circuits, Tetsuhiro Kuwata fins al doctor Ángel Charte, passant pel director tècnic d'HRC, Takeo Yokoyama; Santi Hernández, enginyer de Márquez, i l'alemany Stefan Bradl, el pilot provador que va substituir Marc durant la lesió, ha començat la sessió amb cauteles, però ja la primera sortida a pista ha sigut determinant.

Després d'uns retocs a la seva honda («Hem preferit començar amb les especificacions que portava Bradl a Qatar i, després, fer retocs de posada a punt»), Márquez ha tornat a la pista, on ha completat, més o menys, les mateixes 15 voltes que han fet tots els pilots aquest primer dia de treball, on l'asfalt estava perillosament humit i, per tant, calia arriscar per aconseguir un bon temps. Mentre els altres s'ho prenien amb cautela, frenaven abans del compte i acceleraven sense que la moto aixequés de la roda de davant, Márquez ha anat pel carril que toca i ha aconseguit el tercer temps del dia, a només 0.251 segons del millor crono del català Maverick Viñales (Yamaha), just darrere del també català Àlex Rins (Suzuki), que ha sigut segon.

La impressió que ha deixat Márquez en aquesta primera sortida a Portimao, en la seva reaparició després de 265 dies d'inactivitat sobre la seva honda RC213V de MotoGP, ha sigut tan impressionant com tots creien que seria. És més, MM93 ha mostrat un somriure d'orella a orella a l'arribar al box i treure's el casc, demostració que tenia ganes de tornar i, sobretot, que, malgrat que ahir va assegurar que s'ho prendria amb cautela («No descarto res, però he vingut a provar-me»), té unes ganes boges de demostrar que ha tornat per intentar recuperar el seu ceptre, ara en mans del veloç mallorquí Joan Mir (Suzuki), malgrat que s'ha perdut els dos primers grans premis a Qatar i està a 40 punts del nou líder, el francès Johann Zarco (Ducati).