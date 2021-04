El Baxi s'oblida dels complexos

La lliga no para la roda i després del sofert triomf de dijous contra el Casademont Saragossa el Baxi visita avui la pista de l'inabastable Barça. O almenys, damunt del paper. El Manresa no hi té res a perdre, i Pedro Martínez demana als seus jugadors sortir a fer el que saben, sense mirar el marcador. Amb tot, els manresans arriben a la dificilíssima pista blaugrana acumulant jugadors tocats, tot i que, tret de Matt Janning, que continua als Estats Units per qüestions familiars, tots els jugadors estaran avui, a partir de les 6 de la tarda, disponibles per a Pedro Martínez.

I és que si l'equip ja jugava amb puntals com Eulis Báez i Juampi Vaulet tocats (el primer, arrossegant encara molèsties de la seva lesió i el segon, amb el record recentíssim de la seva operació maxil·lar que l'obliga a jugar amb mascareta, com ja es va poder veure dijous), amb jugadors com Guillem Jou encara recuperant-se i sense Dani Pérez, en el partit del Casademont Saragossa els de Pedro Martínez van sumar un nou contratemps, ja que Frankie Ferrari va patir un problema en un peu i ahir no va entrenar. « Esprem que avui ens pugui ajudar», demanava ahir Martínez.

El Baxi arriba a casa d'un dels grans d'Europa, que enguany només ha perdut quatre partits a la competició ACB: contra Baskonia, Múrcia, València i el cap de setmana passat contra el Madrid en un final d'infart. L'equip de Jasikevicius té recursos per tombar qualsevol, i hi acaba d'afegir Pau Gasol, la cirereta del pastís del Palau Blaugrana. La resta ja són prou coneguts, amb un Mirotic que dimecres va aconseguir 26 punts i va superar el seu rècord de triples a Europa, amb sis. L'única feblesa dels blaugrana pot ser la seva imminent participació als play-off de l'Eurolliga, que podria fer que Jasikevicius reservés jugadors.

Segon a la classificació només per darrera del Madrid, el Barça exhibeix tot el seu potencial en l'apartat estadístic. Es primer en valoració global (103,4) i ocupa la segona posició del conjunt d'equips de la lliga Endesa en punts a favor (87,2), rebots totals (36,6) i en percentatge de tirs de tres encistellats (42,7). També lidera el rànquing de llançaments de dos convertits (22,4) per partit. El Baxi només supera els blaugrana en assistències; n'és el rei de la lliga, amb 19,83 per partit. La sensible baixa de Dani Pérez està sent ben coberta per Frankie Ferrari, que dijous en va repartir 10. Amb tot, el Baxi també lidera una classificació negativa, la de pilotes perdudes, amb 15,3. Dijous va mantenir la ratxa en aquest apartat, amb 16. Una de les qüestions a millorar pels homes de Pedro Martínez.

Tot i les enormes diferències a priori, el tècnic del Baxi ho assumeix amb molta racionalitat. «Hem de fer les nostres coses ben fetes, ens és igual el rival», deia ahir, en la prèvia del matx. «Hem de ser fidels a les coses que que entrenem i no hem d'estar massa pendents del marcador». L'entrenador reclamava ahir «jugar amb la mateixa intensitat els 40 minuts per arribar fins on puguem arribar». La continuïtat en l'esforç i en la concentració és un de les assignatures pendents del Baxi, que arrossega, com a obstacle afegit, el delicat estat físic pel cúmul de lesions que ha anat sumant les darreres setmanes.

El Barça jugarà demà contra el Baxi amb un nou mànager de la secció. El llegendari Juan Carlos Navarro ocupa aquest càrrec, en substitució de Nacho Rodríguez.