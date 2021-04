El CG Puigcerdà, vigent campió de lliga, obligat a guanyar si vol optar al títol

El Club Gel Puigcerdà disputarà avui el primer match-ball en contra per continuar optant al títol de lliga nacional. Un títol que se li ha posat molt en contra després de la doble derrota del passat cap de setmana a la pista del Barça. Els cerdans s'enfrontaran al FC Barcelona (15.30 h) al poliesportiu de Puigcerdà, amb l'aforament limitat al 30%, tot i que es podrà seguir el partit en directe per la televisió catalana.

Malgrat la golejada de diumenge, l'afició i l'equip s'arrelen a la bona actuació mostrada en el dia de dissabte, on el partit va haver de decidir-se a la pròrroga després d'uns lluitats seixanta minuts que van deixar el 3-3 al marcador. La situació es va decidir en el dramàtic gol d'or que Oriol Rubio va aconseguir pels blaugranes, decantant d'aquesta manera el primer punt a favor dels locals. En el segon partit, un Barça molt superior va escombrar als groc-i-negres, que no van tenir opcions de lluitar pel partit més enllà del fugaç empat a 2 aconseguit durant el segon període. El resultat final de 7-3 decantava el segon punt també a favor dels barcelonins, que posaven en el punt de mira l'esperat títol de lliga.

Aquest cap de setmana, l'objectiu principal del CG Puigcerdà serà defensar l'eliminatòria a casa i allargar al màxim la sèrie, donat que amb els resultats de la setmana passada l'única opció per guanyar el títol de lliga és vèncer en els tres partits consecutius que resten. Dos d'aquests tres partits es disputaran a la pista dels ceretans, que comptaran amb l'escalf de la seva afició en una grada amb el 30% de l'aforament total i amb la presència de les càmeres d'Esport 3, que retransmetran el partit en directe arreu del territori català.

Donades les circumstàncies, el partit d'avui obliga a l'equip a vèncer per tal de seguir viu a l'eliminatòria. Per contra, si és l'equip blaugrana qui s'emporta el tercer partit, els groc-i-negres hauran de veure com el Barça Hockey Gel aixeca el títol de lliga a la seva pista i el desbanca com a vigent campió de la Lliga Nacional d'Hoquei Gel, títol que el Puigcerdà va guanyar en l'edició passada després de 12 anys sense aconseguir-ho.