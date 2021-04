Mor Josep Mussons, exdirectiu del Barça en l'època de Núñez

El Barça ha anunciat la mort de Josep Mussons, exdirectiu del Barcelona en l'època de Josep Lluís Núñez com a president (1978-2000). El dirigent està considerat pel club com «un dels pares de La Masia», la residència de joves futbolistes que es va posar en marxa, al costat del Camp Nou, a inicis d'aquell mandat. Els jugadors del Barça lluiran braçalet negre a la final de Copa davant l'Athletic per rendir homenatge a l'exvicepresident.



Mussons va tenir gairebé sempre la responsabilitat del futbol-base. Va estar en la directiva els 22 anys que va presidir Núñez el Barça, tot i que en la seva primera temporada va assumir el càrrec de president de les seccions. Però a partir de 1979 es va encarregar de tutelar el planter blaugrana, ja que el 20 d'octubre d'aquell any s'obria La Masia com a llar dels futurs talents del club.





