Sevilla acull la final de la redempció

Tot i que en determinats moments de la temporada semblava impossible que els blaugrana acabessin amb opcions de guanyar alguna competició a final de temporada, ara estan a només un partit de guanyar el seu trofeu preferit, la Copa del Rei, podent aconseguir el seu seu 31è títol d'aquesta competició.

Aquesta final té el risc de ser una mica descafeïnada. Primer perquè, com en tots els partits de la temporada, els equips no podran comptar amb els ànims de les seves aficions a les grades. A més, els dos conjunts arriben amb l'orgull tocat, després de les derrotes contra els seus respectius màxims rivals, Madrid i Reial Societat. Tot i això, tant Barça com Athletic són dos clubs amb especial predilecció per la Copa del Rei, com demostra el nombre de títols que han guanyat els dos al llarg de la història, i de ben segur que els dos volen engreixar encara més el seu historial. En aquest sentit, Koeman va assegurar ahir que «no fa falta motivar als jugadors abans d'una final perquè ja saben el què han de fer», i ha convocat a 26 futbolistes, inclosos el davanter Ansu Fati i el porter Norberto Murara, que viatgen amb la resta de l'equip sense tenir encara l'alta mèdica de les seves respectives lesions al menisc i al turmell.

L'equip de Ronald Koeman arriba amb els dubtes generats per la derrota en el clàssic contra el Madrid, sobretot pel que fa a l'esquema de l'entrenador holandès. El 3-4-1-2 semblava que era la solució a tots els mals de l'equip, però en els últims dos partits, contra el Valladolid i contra el conjunt de Zidane, es va haver de modificar a mig partit per millorar el joc.

Si Koeman aposta avui per mantenir el sistema dels tres centrals, el perjudicat seria Griezmann, que ja va haver de veure la primera part del Clàssic des de la banqueta, ja que De Jong ocuparia una plaça al mig del camp. En canvi, si l'holandès recupera el conegut 4-3-3, hi hauria lloc pels dos a l'alineació, perjudicant a un central, i amb la possibilitat que Dembélé jugui per la banda dreta, on pot ser més incisiu i generar més perill. Ja sigui amb tres o quatre defenses, qui podria tornar a la titularitat és Gerard Piqué. El tècnic holandès va assegurar ahir en la roda de premsa prèvia a la final que el central català ha entrenat tota la setmana amb normalitat i que podria jugar.

Entre el Barça i la Copa del Rei hi haurà l'Athletic Club. L'equip basc ja va demostrar de què és capaç en la final de la Supercopa d'Espanya que precisament va guanyar al Barça el passat 17 de gener amb un gol de Williams a l'inici de la pròrroga. Cal recordar, però, que la dinàmica dels blaugrana ha canviat, i tret dels últims dos partits, l'equip de Koeman ha trobat la tecla per desplegar el millor joc de la temporada.

Els lleons arriben a aquesta final tocats després de perdre la final de la passada edició de la Copa contra el seu màxim rival, la Reial Societat, fa només dues setmanes, i és que els bascos no estan vivint una temporada fàcil. A principis d'any la directiva de l'Athletic va decidir prescindir de Gaizka Garitano, després d'una mala ratxa de resultats i de joc, per portar a Marcelino. Des de la seva arribada, el tècnic asturià va imprimir el seu segell a l'equip, imposant el 4-4-2 i caracteritzant-lo per les transicions ràpides i la intensitat, però no va ser suficient en la final contra els txuri-urdin i a més encadenen una mala ratxa de cinc partits sense guanyar a la lliga.

El principal perill de l'Athletic és el davanter Iñaki Williams. El 9 basc no destaca per la seva capacitat golejadora, però la seva velocitat pot fer molt mal a la defensa blaugrana, sobretot en situacions de contraatac A més, sempre es pot treure algun truc de sota el barret, com va poder veure el Barça amb el seu gol a la final de la Supercopa. També destaca l'experiència i la intensitat que aporta a l'equip Raúl García o el talent d'Iker Muniaín, l'encarregat de guiar l'atac dels lleons.

Els principals dubtes dels bascos són Yeray i Yuri Berchiche, que arriben justos a causa d'unes sobrecàrregues musculars.