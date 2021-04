Empat boig del Manresa FS i el Sala 5 al Pujolet

El Manresa FS i el Sala 5 Martorell es van regalar un autèntic partidàs al Pujolet (7-7). Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat i es van veure moltes alternatives durant els 40 minuts de joc. Els jugadors manresans van ser superiors durant la primera meitat, però una desconnexió, com ja ve sent habitual, a la represa va propiciar la remuntada visitant. El blanc-i-vermell Asis, en el darrer sospir, va posar l'empat definitiu.

Ambdós conjunts van començar amb ritme durant els primers compassos. Els martorellencs es van avançar a mitjans de la primera meitat. Tot i el gol, els manresans van tenir quatre minuts amb molta efectivitat, i van ser capaços de capgirar el resultat, 3-1. Amb aquest avantatge a favor dels locals, es va arribar al descans. A la represa el Sala 5 va aprofitar una greu errada defensiva dels jugadors del Pujolet per retallar distàncies i posar-se dins del partit. Els bagencs no van saber reaccionar i van veure com els visitants marcaven quatre gols en quatre minuts per posar el 3-6. El Manresa FS va saber reaccionar i no va llençar la tovallola. L'entrenador local va decidir sortir a jugar amb el sistema de porter jugador i els locals van aconseguir empatar, 6-6.

Quan els blanc-i-vermells havien fet el més difícil, va aparèixer el visitant Oussama per gelar el Pujolet amb el 6-7 a dos minuts del final. El visitant Ramon va ser expulsat per una dura entrada i el Manresa FS va saber aprofitar la superioritat per acabar l'enfrontament a camp contrari. No va ser fins a falta de 45 segons quan el local Asis va sorgir per posar el definitiu 7-7.

D'aquí dues setmanes, els jugadors del Manresa FS tornaran a jugar com a local al Pujolet reben la visita de l'ETB Calvià, conjunt que ocupa la primera plaça en aquesta segona fase. El Sala 5 Martorell es desplaçarà fins a la pista del Futsal Barceloneta.