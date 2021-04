L'Igualada femení remunta a la segona meitat i suma el seu tercer triomf seguit

L'Igualada femení va sumar una nova victòria a les Comes, la tercera consecutiva després de remuntar a la segona meitat davant del Garatge Plana Girona (5-3). El conjunt igualadí va anar durant molts minuts a remolc, però va poder capgirar el desavantatge gràcies a uns efectius minuts a mitjans de la represa.

Bernadas va igualar el gol inicial de les visitants. Ambdós equips van enfilar el túnel de vestidor amb un just empat a un gol. A la represa les visitants es van tornar a posar per davant amb el segon gol. Les jugadores de les Comes van reaccionar i van capgirar amb quatre gols consecutius. En el tram fina les gironines van marcar el definitiu 5-3. En el pròxim partit, l'Igualada femení recuperarà un duel ajornat a la pista del Cuencas Mineras.