L'Igualada Rigat planta cara però acaba cedint a la represa davant el Barça

L'Igualada Rigat va fer un paper digne davant del poderós FC Barcelona però va acabar perdent per 1-5 a Les Comes.

El conjunt igualadí que venia d'empatar 1-1 al dimecres a la pista del Taradell, va plantar cara davant del líder de l'OK Lliga però no va poder aguantar el ritme blaugrana. Els visitants van aconseguir obrir la llauna amb un gol del portuguès Rodrigues al minut 3 de penal. Els anoiencs van tenir les seves oportunitats però no van estar encertats en els llançaments. El blaugrana Alabart va ampliar les distàncies amb el segon gol al minut 13. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa els visitants van pujar la intensitat i van aconseguir sentenciar. De nou Rodrigues posava el 0-3 i després en tan sols dos minuts, Pascual i Llorca deixaven el partit vist per sentència.

Ja en els darrers compassos de l'enfrontament, el jugador local Bars, marcava el gol de l'honor per deixar el resultat definitiu d'1-5. La setmana vinent l'Igualada Rigat visitarà el Mataró.