El Puigcerdà no pot forçar el quart duel i perd la Lliga Nacional en mans del Barça

El Barça Hockey Gel va proclamar-se campió de Lliga Nacional en el tercer partit de la sèrie final que decidia al vencedor de la competició (2-4). Els blaugranes van confirmar les sensacions de la setmana passada i van imposar-se clarament a un conjunt ceretà que no va poder forçar el quart partit. D'aquesta manera, el CG Puigcerdà va quedar eliminat de la final i serà el subcampió de la Lliga.

El primer període va començar de la pitjor manera pels grocs-i-negres, que van veire com en els minuts inicials rebien dos gols en contra que els van condemnar durant tot el partit. Dues sancions absurdes van deixar l'equip local en una inferioritat de 5 contra 3 que no va desaprofitar el suec Julian Edstrom per encarrilar l'eliminatòria (0-3). En el segon període cap equip va veure porteria i ja en l'últim, els ceretans van anar sempre a remolc. Granell va ser l'autor de l'1-3 al minut 44 i Boronat va maquillar el resultat amb el definitiu 2-4 al minut 54.