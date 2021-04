El Barça oficialitza l'adhesió a la nova Superlliga europea

El FC Barcelona ha anunciat l'adhesió a la nova Superlliga europea, que estarà constituïda per 12 clubs fundadors sota la presidència de Florentino Pérez, en el desafiament més gran que ha viscut el futbol europeu. En un comunicat, emès a través de les xarxes socials, el club blaugrana argumenta que la pandèmia «ha revelat la necessitat d'una visió estratègica i un enfocament comercial» per fomentar la creació de la nova competició.



Joan Laporta, el nou president blaugrana, havia tingut una actitud contradictòria durant la campanya electoral davant la Superlliga europea, un projecte revelat, precisament, per Josep Maria Bartomeu just el dia que va anunciar la seva dimissió. Llavors, a finals d'octubre, el president va explicar l'adhesió del Barça, tot i que va aclarir que s'hauria de supeditar a l'aprovació de l'assemblea de compromissaris.





? El FC Barcelona, Club fundador de la nueva Superliga — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2021