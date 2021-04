El CB Artés i el CB Igualada diuen adeu a la temporada

Els dos equips seguiran sent d'EBA la propera temporada

Els dos equips seguiran sent d'EBA la propera temporada JORDI BIEL

El dissabte passat es va disputar a Artés un partit molt interessant entre els bagencs i un CB Igualada que venia de perdre per la mínima davant el CB Valls, els líders del grup, en un matx que es va haver d'aplaçar. El partit va acabar amb un 68 a 77 per als visitants.

Per part dels de Jordi Estany era un partit complicat amb moltes baixes i la certesa que, fos quin fos el resultat, res no canviaria en la classificació. Els artesencs han quedat cinquens en la que ha estat la seva primera temporada a l'elit i, després de començar amb un balanç de 3-0, els mal resultats els van apartar del capdavant de la classificació.

El dissabte l'Artés no va poder comptar amb Lazar Mutic, que venia sent un dels més destacats, Roger Portella, i Jordi Clotet. Baixes sensibles que van limitar la rotació a només 8 efectius. En aquest context, Peñarroya i Treviño es van mostrar com els referents ofensius de l'equip, assumint molta responsabilitat en fase ofensiva. Dels 60 llançaments de l'Artés, 29 van sortir de les mans de Peñarroya i Treviño, pràcticament la meitat.

Tot i així, els locals van aguantar el ritme i el partit estava igualat, davant un CB Igualada que ha acabat en tercera posició després de completar una molt bona temporada. Els igualadins van tenir una baixa sensible, la del base manresà titular, Sergi Carrion, i això els va restar una mica d'agilitat en la presa de decisions. El seu rol el va agafar el també manresà Pau Camí, que va acabar amb quatre punts i tres assistències.

Tot i la igualtat en els primers tres períodes, en l'últim els visitants van fer pagar a l'Artés la seva superioritat sota el cèrcol i la seva rotació, més nombrosa i fresca, es va acabar imposant al CB Artés, que va notar l'excés de minuts en els seus titulars. Una de les claus va ser el domini de l'Igualada en el rebot ofensiu (16 a 8 a favor), que els va permetre llançar 14 vegades més que l'Artés. Així, tot i no estar especialment encertats, van acabar anotant més punts gràcies a dominar el cèrcol rival.

Una de les notícies positives per als bagencs és el rendiment dels seus jugadors més joves vinculats al Baxi Manresa, especialment el partit de Pau Treviño, que va acabar amb 28 de valoració. No només va anotar 20 punts, sinó que va ser el màxim rebotejador del seu equip (9) i el jugador que més pilotes va recuperar (4). Un partit que mostra la clara línia ascendent del jugador del Baxi Manresa.