El Fruitosenc sua de valent per imposar-se al Castellnou

El Fruitosenc i el Castellnou van disputar un partit molt igualat que va concloure amb la victòria dels locals per 2 a 1. Els de Sant Fruitós de Bages van iniciar el duel acaparant la possessió de la pilota, encara que es jugava molt lluny de la porteria visitant. Els castellnouencs van optar per sortir al terreny de joc amb un bloc baix que dificultava molt al Fruitosenc, ja que en atac no trobava els espais necessaris per crear alguna aproximació perillosa que trenques l'empat inicial. El Castellnou es defensava de forma ordenada sense donar gaires opcions als seus rivals, i tractava de sorprendre al contracop quan recuperaven la pilota. Una primera part sense gaires ocasions de gol finalitzava amb un empat a zero que reflectia la màxima igualtat. A la represa tot va seguir igual, el Fruitosenc tenia la pilota però no acabava de sentir-se del tot còmode sobre el camp. Amb el pas dels minuts els locals van intensificar la seva presència en camp contrari, el que va permetre que Ribera aprofités un error de la defensa visitant per fer el primer gol del partit. Amb poc temps per reaccionar, el Castellnou es va llançar a l'atac a la cerca de l'empat, però va ser el Fruitosenc qui va fer valer la seva superioritat numèrica en un contracop per fer el segon i deixar el partit pràcticament sentenciat. Tot i això els visitants no van baixar els braços i van fer el gol de l'honor en el temps afegit. Els locals van saber gestionar sense problemes els darrers instants per assegurar-se la victòria i la consecució dels tres punts.