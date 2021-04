L'Igualada perdona i perd amb el Peralada

L'Igualada no va poder puntuar al camp del Peralada tot i disposar d'ocasions clares de gol i de gaudir d'un pal. Durant la primera meitat, la igualtat va predominar i cap dels conjunts va poder imposar el seu joc i ritme. Així es va arribar al descans amb l'empat a zero. A la segona meitat el partit va canviar completament. Els blaus van dominar sobre el terreny de joc, durant 25 minuts. Una pilota al pal i tres oportunitats clares, no van ser suficients per aconseguir el gol. En canvi, l'equip local sí que va saber penalitzar una errada en sortida de pilota dels de Carlos López per avançar-se en el marcador. Ja a les acaballes, amb els blaus buscant l'empat amb insistència, el Peralada va fer el segon gol, deixant el duel vist per sentència.