El Manresa suma un valuós punt

L'onze titular escollit per Ferran Costa perquè el Manresa s'enfrontés al Sant Andreu Twitter CE Manresa

El Manresa va visitar l'estadi Narcís Sala per enfrontar-se a un equip històric del futbol català com ho és el Sant Andreu. Els homes de Ferran Costa sortien al terreny de joc amb l'esperança de tenir alguna opció per emportar-se el partit, tot i el gran nivell que estaven mostrant els locals en la fase d'ascens. Després d'uns minuts inicials de tanteig, el Sant Andreu començava a dominar la possessió de la pilota i tancava al Manresa al seu camp, però el bon posicionament defensiu dels blanc i vermells impedia que els locals generessin ocasions de perill de forma clara.

Els bagencs intentaven sorprendre amb llargues passades a l'esquena de la defensa barcelonina, buscant la velocitat de Baffoe, que va gaudir de la primera ocasió del partit. Seguidament Díaz posaria la por al cos del Sant Andreu amb un tir llunyà des de fora l'àrea que sortia desviat a pocs centímetres de la porteria defensada per Riera. El Manresa vivia els millors moments quan la mala fortuna va aparèixer. Al minut 22 Amantini va ser substituït a causa d'una lesió, i poc després Pradas també hauria d'abandonar el terreny de joc per un cop que va rebre al genoll.

El cos tècnic manresà va haver de reorganitzar la seva línia defensiva, després de perdre a dos jugadors claus en la seva posició. Un aspecte que els locals van aprofitar per tornar a controlar el ritme del partit. El Sant Andreu avisava amb un tir llunyà que Vito va desviar i amb un llançament de córner rematat pel central local que va sortir per sobre del travesser. La primera meitat concloïa amb ocasions repartides i un empat sense gols que evidenciava la manca d'efectivitat dels dos equips.

A la segona part el ritme va desaccelerar. Amb el pas dels minuts els equips no volien prendre tants riscos, i l'acció es va traslladar al centre del camp. Cap dels conjunts dominava de forma clara la pilota i es van deixar de veure accions de perill. L'ocasió més clara la va tenir Checa al minut 73, després d'una bona combinació col·lectiva que va acabar amb un potent tir que el porter local va rebutjar a córner. Els locals també gaudirien d'una bona oportunitat amb un llançament de falta directa que Vito va aturar sense gaires complicacions. Al minut 84 el Sant Andreu es va quedar amb un jugador menys, després de l'expulsió del migcampista local per una dura falta a destemps. La superioritat numèrica permetia que el Manresa tingués més domini i control del joc que el seu rival en els minuts finals. Els visitants van fer l'intent de donar un pas al capdavant i anar a totes pel partit, però el cansament dels jugadors i el bon posicionament defensiu dels barcelonins van impedir que els manresans poguessin acostar-se amb perill a la seva porteria.

El partit va acabar amb un empat que manté al Sant Andreu en la primera posició de la classificació del play-off d'ascens, però que reforça al Manresa amb un valuós punt que fa que conservi opcions i moral per atendre les pròximes jornades.

La setmana vinent, el Manresa rebrà al Fundació Esportiva Grama al Congost, en un duel que es preveu decisiu per donar continuïtat a les esperances de l'equip bagenc en la fase d'ascens. El partit serà diumenge 25 d'abril a les 12 del migdia.