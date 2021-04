El Solsona en té prou amb un gol de falta directa de Lorca

El Solsona va aconseguir sumar una victòria molt important en el complicat camp del fort Atlètic Sant Just (0-1). El conjunt solsoní va aprofitar un autèntic golàs de falta directa d'Aitor Lorca al minut 9 de partit per sumar els tres punts i seguir invicte a la Primera Catalana.

L'equip de casa va sortir amb un ritme molt alt, tenint la possessió de la pilota però sense profunditat. Els visitants estaven ben col·locats i intentaven sortir al contraatac per fer mal. Després del gol de falta directa la dinàmica no va canviar. A la represa, els locals van gaudir de més oportunitats davant d'un Solsona que va ajustar el sistema però els solsonins van desplegar un impecable joc defensiu per mantenir el resultat i endur-se els tres valuosos punts cap a casa.